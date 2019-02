Democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn woensdag een groot onderzoek gestart naar mogelijke Russische invloed op president Donald Trump.

Het onderzoek richt zich op mogelijke invloed die Rusland en andere buitenlandse mogendheden of personen op Trump en zijn naaste medewerkers hebben.

Dit loopt naast het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die onderzoekt vooral de banden tussen Rusland en het campagneteam van Trump. Het nieuwe onderzoek richt zich ook op de financiële banden die het Witte Huis mogelijk met Rusland heeft.

Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden zijn tegelijkertijd nog een aantal onderzoeken naar de regering van Trump gestart. Een commissie gaat de belastingaangiftes van de president onderzoeken. Ook wordt er gekeken naar het mogelijk overtreden van regels door de regering tijdens de 'shutdown' van afgelopen maand.

Pelosi niet gevoelig voor 'dreigementen' van Trump

Tijdens de State of the Union zei Trump dat "belachelijke en partijdige onderzoeken" het land schaden. Hij doelde daarmee op onderzoeken naar zijn regering die door Democraten zijn ingesteld.

Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden namens de Democraten, reageerde woensdag op het "dreigement". "Wij laten ons niet bang maken door dit dreigement van de president. Het is onze taak om het Witte Huis te controleren. Als we dat niet deden, zouden we strafbaar zijn."

Obama en Bush kenden soortgelijke situatie

Het Huis van Afgevaardigden stelt deze onderzoeken nu in, omdat de Democraten daar sinds de 'midterms' van november vorig jaar een meerderheid hebben. Een aantal eerdere onderzoeken werden gesloten door Republikeinse leden van het Congres.

The New York Times schrijft dat de situatie van nu vergelijkbaar is met die in de periode dat de voormalige presidenten George W. Bush en Barack Obama een meerderheid van de andere partij tegenover zich hadden in het Huis van Afgevaardigden.

