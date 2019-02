Paul Erickson, de man die een relatie heeft met de vorig jaar gearresteerde Russische agente Maria Butina (30), is aangeklaagd door justitie in de Amerikaanse staat South Dakota.

De 56-jarige Amerikaan Erickson wordt verdacht van het plegen van elf strafbare feiten, waaronder witwassen en valsheid in geschrifte. Hij loopt de kans op tientallen jaren gevangenisstraf en hoge boetes.

De man is een bekend figuur in Republikeinse en conservatieve kringen en was in 1992 campagneleider van de Republikeinse presidentskandidaat Pat Buchanan.

Butina werd vorig jaar in de VS opgepakt op verdenking van spionage en sloot in december een deal met justitie. Ze bekende dat ze deelnam aan een samenzwering. De openbaar aanklager kan vijf jaar cel eisen tegen Butina, maar door mee te werken aan het onderzoek hoopt de Russin op strafvermindering.

Butina, die in de VS studeerde, wilde ook infiltreren bij de wapenlobby NRA. Dat ze zich mogelijk op de NRA richtte, is gezien haar achtergrond niet verrassend. Ze zette zich in haar eigen land in voor wapenbezit door in 2013 de organisatie Right to Bear Arms op te zetten. Vanuit Rusland had ze al contacten met leden van de Amerikaanse lobbyorganisatie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!