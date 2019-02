Een flatgebouw van zeven verdiepingen in het Turkse Kartal is woensdag ingestort na een ontploffing. Hulpdiensten hebben volgens Turkse media een dode geborgen en vier bedolven slachtoffers gelokaliseerd.

Politie, brandweer en andere reddingswerkers zijn in de ruïnes in de plaats Maltepe op zoek naar slachtoffers. Volgens omwonenden wonen er meer dan veertig mensen in het gebouw verdeeld over veertien appartementen.

Het is niet bekend hoeveel mensen in het pand aanwezig waren. Kartal is een district ten zuidoosten van Istanboel.