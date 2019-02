Het proces tegen tien mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor een fatale chaos op het elektronische muziekfestival Love Parade in Duisburg in 2010 is grotendeels gestopt. Nog drie van hen worden vervolgd.

Tegen zeven van de tien beklaagden wordt niets meer ondernomen, zo heeft de rechtbank in Düsseldorf woensdag bekendgemaakt.

Door organisatorische chaos vielen in het gedrang 21 doden, onder wie een jonge Nederlander. Meer dan zeshonderd mensen raakten gewond.

Bij de Duitse justitie was onder meer de vraag gerezen of het slepende proces nog wel op tijd kon worden afgerond, omdat de zaak volgend jaar juridisch is verjaard.

Ook lijkt het erg moeilijk de beklaagden persoonlijk te verwijten dat ze verantwoordelijk zijn voor het organisatorische falen. Het gaat om zes medewerkers van de gemeente Duisburg en vier mensen van het betrokken evenementenbureau.

Het proces begon eind 2017, nadat nabestaanden van slachtoffers hier jarenlang voor hadden geijverd.

