Een achtjarige jongen die in juni in Eindhoven was ontvoerd door zijn vader, is teruggevonden in Barcelona. Er is één verdachte opgepakt.

Het kind is opgevangen door de Spaanse pleegzorg en wacht op terugkeer naar Nederland. De vader is nog spoorloos, melden de Spaanse politie en het Nederlandse Openbaar Ministerie

Het kind was in juni met zijn moeder op straat, toen hij door zijn vader en iemand anders werd gegrepen en in een auto werd gezet. Daarna gingen ze er met het kind vandoor.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie de indruk dat de jongen in Spanje zat. Het kind zat samen met iemand anders in een huis. Deze persoon is opgepakt.

