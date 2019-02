Karel De Gucht, een Belgische voormalige EU-commissaris voor Handel, is woensdag door de rechtbank in Gent vrijgesproken van een belastingontduiking. Hij kreeg in 2010 een aanslag van 1 miljoen euro van de Belgische fiscus.

De belastingaanslag is nietig verklaard vanwege fouten in de onderzoeksprocedure van de belastingdienst. Volgens Belgische media heeft de fiscus informatie over een privérekening van De Gucht opgevraagd, terwijl er werd gedacht dat het om een zakelijk rekening ging.

De Belgische belastingdienst startte een onderzoek naar De Gucht toen hij in 2010 op een Belgisch tv-programma zijn villa in Toscane ter waarde van 5 miljoen euro liet zien.

Tijdens een onderzoek van de overheidsdienst Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kwam naar boven dat De Gucht in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro opstreek na de verkoop van aandelen in een zinkbedrijf.

Dit is de transactie waar de Belgische fiscus bijna 1 miljoen euro belasting over vroeg. Op dit moment loopt nog een andere rechtszaak van de belastingdienst tegen De Gucht. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.

De 65-jarige De Gucht was EU-commissaris tussen 2009 en 2014. Daarvoor vervulde de liberaal tal van politieke functies in België. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken.

