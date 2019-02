De Democraten hebben dinsdag in hun reactie op de State of the Union van president Donald Trump harde kritiek geuit op de 'shutdown' van de afgelopen maand. Factcheckers constateerden dat Trump in zijn toespraak veel halve waarheden verkondigde.

Het Democratische antwoord op de jaarlijkse 'troonrede' van Trump werd uitgesproken door Stacey Abrams, de Democratische leider in de Senaat van de staat Georgia. Zij haalde hard uit naar Trump vanwege de 'shutdown' die hij vorige maand forceerde om de financiering van de muur op de grens met Mexico af te dwingen.

"De 'shutdown' was vooral een stunt van de president die niet alleen een groot deel van de bevolking raakte, maar ook onze basiswaarden", stelde ze. Tegelijkertijd reikte Abrams de Republikeinen wel de hand.

"Ik ben enorm teleurgesteld in Trump", zei ze. "Maar we willen niet dat hij faalt. Daarom moeten we hem de waarheid zeggen, namelijk dat hij de grote taken die met zijn ambt gepaard gaan moet respecteren. En ook dat hij de buitengewone diversiteit die dit land definieert moet respecteren."

'Trump richtte zich vooral op eigen achterban'

Experts constateren dat Trump zich met zijn toespraak vooral op zijn eigen achterban richtte. De president reikte de Democraten wel de hand met onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals rechten van vrouwen en het genezen van aids en kanker. Ook bood hij openingen om met de Democraten samen te werken om de hoge medicijnprijzen aan te pakken.

Maar tegelijkertijd zette hij wel zijn hakken in het zand als het gaat om het grootste probleem waar Washington de afgelopen maand mee worstelde: de door Trump gewenste muur tussen de VS en Mexico.

"Die muur gaat er komen", stelde hij. Als het Congres en het Witte Huis hier binnen anderhalve week geen overeenstemming over bereiken, dreigt een nieuwe 'shutdown'. De Democraten zijn niet van plan Trump de bijna 6 miljard dollar te geven die hij eist voor de bouw van de muur. De Democraten zien de muur als onnodig, onlogisch en ineffectief.

Factcheckers constateerden veel onwaarheden

"Er is niets veranderd vanavond", zei analist Ron Bonjean tegen persbureau Reuters. "Er waren wel een paar verzoenende woorden. Maar tegelijkertijd bewoog Trump geen centimeter op het gebied van immigratie, abortus en het Ruslandonderzoek van Robert Mueller. Beide kampen kunnen het zich niet veroorloven om op deze dossiers water bij de wijn te doen."

De media hadden hun handen vol aan het factchecken van de uitspraken van Trump. The New York Times constateerde dat de president onder meer leugens verkondigde op het gebied van de economie, immigratie en buitenlandse politiek.

Zo stelde Trump dat de Amerikaanse economie de snelst groeiende ter wereld is op dit moment. Dat is niet waar, stelt de The New York Times. Onder meer de economieën van Letland, Polen, China, India en Griekenland groeien percentueel harder. Ook deed Trump beweringen over het geweld aan de grens met Mexico die hij niet onderbouwde.

Trump voorzag oorlog tussen VS en Korea zonder hem

Hij zei onder meer dat de stad El Paso aan de grens met Mexico het hoogste percentage geweldsmisdrijven van het land telde en dat deze aantallen terugliepen toen de grens daar werd verstevigd. Dit is niet waar, stelt de New York Times.

Ook claimde Trump dat de VS, als hij geen president was geworden, momenteel oorlog zou voeren met Noord-Korea. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor. Hoewel de relatie tussen de landen al langer gespannen is, was er toen Trump aantrad geen enkele reden om aan te nemen dat deze situatie op korte termijn zou gaan escaleren, stelt The New York Times.

Experts stelden een jaar geleden zelfs dat de kans op oorlog groter was geworden nadat Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op Twitter had uitgemaakt voor "klein raketmannetje" en had beloofd "vuur en woede" over het land uit te storten.

