De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van dinsdag op woensdag, om 3.00 uur Nederlandse tijd, zijn State of the Union-toespraak gehouden. Hij riep op tot eenheid tussen de Democratische en Republikeinse partij.

"Aan de start van een nieuw Congres, ben ik er klaar voor om te gaan samenwerken met jullie. Om samen historische doorbraken voor alle Amerikanen te behalen. Miljoenen burgers kijken nu, hopend dat we zullen regeren als één land, niet als twee partijen. De agenda die ik vanavond uiteen zal zetten, is geen Republikeinse agenda en ook geen Democratische agenda. Het is de agenda van de Amerikaanse burgers", begon Trump zijn rede, de equivalent van de Nederlandse troonrede.

De president riep op tot samenwerking op het gebied van werkgelegenheid, handel, infrastructuur, gezondheidszorg, immigratie en buitenlandse politiek. "Overwinning staat niet gelijk aan winst voor onze partij, maar overwinning is winst voor ons land", zei Trump.

Veel leden van de Democratische partij, onder wie voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, stonden op en applaudisseerden na de introductie van de president.

In the State of the Union vertelt de president traditiegetrouw hoe het land ervoor staat en zet hij zijn beleidsdoelen voor het komende jaar uiteen.

De toespraak van Trump in het kort Veel aandacht voor immigratie en crisis aan Mexicaanse grens

Trump roept op tot eenheid en samenwerking in het Congres

Focus op infrastructuur en gezondheidszorg

President spreekt opnieuw over terugtrekken troepen uit Syrië

Trump bevestigt tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un

Trump vraagt Congres opnieuw om aanpakken 'dringende nationale crisis' aan grens

Trump drong in zijn toespraak het Congres er opnieuw op aan actie te ondernemen op het gebied van illegale immigratie. "Het is tijd dat Congres laat zien dat Amerika vastbesloten is een eind te maken aan illegale immigratie en de meedogenloze kartels, drugsdealers en mensensmokkelaars te stoppen", aldus de president.

Hij vestigde daarna de aandacht op de karavanen met migranten uit Centraal-Amerika die op weg zijn naar de VS en benadrukte de inzet van extra troepen aan de Mexicaanse grens. Volgens Trump is de grensbeveiliging een "morele kwestie".

"De wetteloze staat van onze zuidelijke grens vormt een bedreiging voor de veiligheid, beveiliging en financiële welzijn van heel Amerika", zei Trump. Als argument hiervoor droeg hij in zijn toespraak aan dat "een op de drie vrouwen te maken krijgt met seksuele intimidatie op de lange reis naar het noorden".

Verschillende Amerikaanse media controleren de uitspraken van Trump in een zogeheten 'factcheck'. Volgens CNN is de reis naar de Mexicaanse grens inderdaad gewelddadig. Uit cijfers van Artsen zonder Grenzen blijkt dat 68,3 procent van de migranten en vluchtelingen "die Mexico binnenkomen het slachtoffer zijn geworden van geweld tijdens hun reis naar de VS. En bijna een derde van de vrouwen zegt seksueel misbruikt te zijn".

De nieuwszender plaatst wel een kanttekening bij het argument. "Om deze reden reizen migranten in karavanen en de president heeft geen inzage gegeven in hoe zijn beleid deze kwestie aanpakt."

Trump herhaalde zijn belofte van de grensmuur. "Ik zal het laten bouwen. Mijn regering heeft een aanvaardbaar voorstel gemaakt om een einde te maken aan de crisis aan de zuidgrens. In het verleden is de juiste muur nooit gebouwd. Ik zal het laten bouwen", zei de president.

Tijdens de State of the Union zitten Democraat Nancy Pelosi (Huis-voorzitter) en Vicepresident Republikein Mike Pence achter de president. (Foto: ANP)

'Het is tijd om onze dappere strijders in Syrië thuis te verwelkomen'

Trump besteedde in zijn rede ook aandacht aan de militairen in Syrië en Afghanistan. Hij kondigde eerder al aan alle Amerikaanse militairen uit Syrië te halen, omdat volgens hem Islamitische Staat (IS) verslagen zou zijn. Trump noemde in zijn toespraak geen specifieke datum of periode voor het terugtrekken van de troepen.

"Het is tijd om onze dappere strijders in Syrië weer thuis te verwelkomen", zei Trump tijdens de State of the Union. Hij benadrukte dat de VS zich zou blijven inzetten om "de resten van IS te vernietigen".

De president prees ook de vredesbesprekingen in Afghanistan die een einde moeten maken aan de langstlopende oorlog van de VS. "Onze troepen hebben met ongekende moed gevochten en dankzij hun moed kunnen we nu een oplossing voor dit lange en bloedige conflict nastreven", aldus Trump. "Het is tijd."

Groot deel van toespraak ging over buitenlandse politiek

Ook kondigde Trump officieel zijn tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan. De twee zullen elkaar op 27 en 28 februari ontmoeten in Vietnam. Hij zei daarbij: "Als ik niet was gekozen als president van de VS, waren we op dit moment, naar mijn mening, in een grote oorlog verwikkeld met Noord-Korea".

Daarnaast refereerde de president kort aan de crisis in Venezuela door te benoemen dat de VS oppositieleider Juan Guaidó erkent als interim-president. Trump sprak niet over de optie van militair ingrijpen, waar hij eerder wel uitspraken over deed.

Trump wil eind aan 'belachelijke partijdige onderzoeken'

De president zette in zijn toespraak ook nieuwe beleidslijnen uit. Zo vroeg hij Congres om samenwerking op het gebied van het vernieuwen van de Infrastructuur en de aanpak van de hoge kosten van medicatie.

Trump benadrukte daarnaast de groei van de Amerikaanse economie en de lage werkloosheid. Hij lichtte uit dat de VS de nummer een procucent van olie en aardgas is. Volgens Amerikaanse media klopt deze uitspraak. In augustus 2018 oversteeg de productie van de VS die van Rusland voor het eerst sinds 1999. Eerder dat jaar haalde de VS ook Saoedi-Arabië in voor het eerst sinds 1973.

Over het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse politiek liet de president niet veel los. Hij benadrukte wel dat het "afgelopen moest zijn met de belachelijke partijdige onderzoeken" en riep op tot het stoppen van "oorlog en onderzoek".

State of the Union uitgesteld door 'shutdown'

De toespraak stond oorspronkelijk gepland voor 29 januari, maar werd uitgesteld vanwege de 'shutdown' in het land. Door problemen met de overheidsbegroting ging de overheid 35 dagen lang dicht, de langste periode in de Amerikaanse geschiedenis.

Het knelpunt in de begroting is de omstreden muur die Trump wil bouwen bij de Mexicaanse grens. Het Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van de Democratische partij, weigert akkoord te gaan met de financiering van de muur, wat ongeveer 5 miljard euro bedraagt.

Pelosi stond Trump niet toe zijn rede te houden totdat de problemen zouden zijn opgelost. Een noodwet bracht op 25 januari tijdelijk een oplossing, waardoor de toespraak gehouden kon worden. De overheidsdiensten zullen tot halverwege februari worden gefinancierd.