De Zweedse politie denkt de gestolen juwelen van het koningshuis na meer dan een half jaar terug te hebben gevonden. Het gaat om eeuwenoude begrafenisregalia van koning Karl IX.

De juwelen zijn in de buurt van Stockholm gevonden. Er wordt nog onderzocht of het daadwerkelijk om de gestolen kostbaarheden gaat.

Dieven namen in augustus vorig jaar twee kronen en een rijksappel uit 1611 mee uit een gesloten vitrine in een kathedraal in de plaats Strängnäs. De buit had een totale waarde van 6,2 miljoen euro.

Politiehelikopters werden ingezet toen de daders met een speedboot op de vlucht sloegen. Ze konden echter ontkomen.

De regalia van Karl IX en zijn echtgenote koningin Kristina behoren overigens niet als zodanig tot de Zweedse kroonjuwelen. Die liggen achter slot en grendel in de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm.

Een 22-jarige Zweed werd na de beroving in augustus opgepakt. Zijn bloed was op de plaats delict gevonden. Hij bekende de vluchtvoertuigen gestolen te hebben, maar zegt verder geen aandeel in de diefstal van de juwelen te hebben gehad.

De rechtszaak tegen de man is na de mogelijke vondst van de juwelen tijdelijk stilgelegd.