Amerikaanse wapens zijn via de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië terechtgekomen bij terroristische groeperingen en milities in Jemen. Daarmee worden de voorwaarden van de wapendeal tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten geschonden.

CNN meldt dinsdag op basis van eigen onderzoek dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten de wapens van Amerikaanse makelij hebben gebruikt als wisselgeld om de loyaliteit van lokale stammen en fracties te kopen. Hiermee probeert de coalitie invloed te winnen in Jemen, waar al jaren een burgeroorlog woedt.

Met het overdragen van militaire producten schendt de coalitie de afspraken met de Amerikanen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigt in gesprek met CNN dat er onderzoek naar de kwestie wordt gedaan.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat Amerikaanse bommen werden gebruikt bij bombardementen in Jemen die aan tientallen burgers het leven hebben gekost.

Wapens in handen van Al Qaeda

In 2015 begon een Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië een luchtoffensief om Houthi-rebellen terug te dringen. Deze groepering had hoofdstad Sanaa overgenomen en de zittende president verdreven. Inmiddels is het land de facto in tweeën gesplitst en lijkt het conflict vast te zitten. Honderdduizenden burgers kampen met voedseltekorten.

CNN ontdekte Amerikaanse wapens in illegale winkels in de stad Taiz. Terreurgroep Al Qaeda is sinds 2015 actief in de omgeving van deze stad en werkt samen met milities die Saoedi-Arabië steunen.

De Abu Abbas-brigade is gelinkt aan Al Qaeda. De beweging pronkte in 2015 met een Amerikaans legervoertuig in Taiz. Leider Muhammad Zaidan, die ook Abu Abbas wordt genoemd, werd in 2017 door de VS als terrorist bestempeld. Zijn groepering krijgt echter nog altijd steun van de Saoedische coalitie en is inmiddels opgenomen in een brigade van het Jemenitische leger.

Volgens CNN komen meer zware wapens binnen in Taiz. In oktober 2015 zouden de Saoedi's een lading antitankraketten op de frontlinie waar Al Qaeda destijds actief was. De Saoedische coalitie reageerde niet op vragen van de nieuwsorganisatie.

Een gebombardeerde wijk in Sanaa. (Foto: AFP)

Iran onderzoekt buitgemaakte wapens

De wapens zijn ook terechtgekomen bij groepen die worden gesteund door Iran. Deze Houthi-rebellen bevechten op de grond de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Hierdoor is Amerikaanse militaire technologie in handen gekomen van Iran.

In september 2017 was de leider van de Houthi's op televisie te zien achter het stuur van een geavanceerd Amerikaans legervoertuig.

CNN heeft beelden van een tweede voertuig dat in handen is van de rebellen. Het serienummer wijst erop dat het voertuig onderdeel was van een wapendeal uit 2014 tussen de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. Een Houthi-rebel zegt tegen de nieuwsorganisatie dat de Iraanse inlichtingendiensten de voertuigen inmiddels hebben geïnspecteerd.

Congresleden willen wapenleveranties stoppen

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelt de bondgenoten in het Midden-Oosten geen toestemming te hebben gegeven om Amerikaans wapentuig weg te geven aan andere fracties in Jemen.

Meerdere Amerikaanse beleidsbepalers in het Congres willen proberen om de steun van hun land aan de coalitie in te trekken als gevolg van de kwestie rond de gedode Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Maar het lijkt er niet op dat het Witte Huis dat van plan is.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende vorig jaar met Saoedi-Arabië een wapendeal ter waarde van 97 miljard euro. De Saoediërs moeten het grootste deel van dat bedrag nog betalen.

Afgelopen najaar stelde Trump het zonde te vinden als de VS de miljarden dollars die met de Saoedische wapendeal gemoeid zijn zou mislopen.