De Republikeinse senator Lindsey Graham heeft gewaarschuwd dat binnen zijn partij een "oorlog" kan uitbreken als president Donald Trump de noodtoestand gaat afkondigen om de financiering van een muur tussen de VS en Mexico af te dwingen.

Dat zei Graham maandag tijdens een persconferentie in South Carolina. Hij riep zijn partijgenoten op achter de president te blijven staan.

Partijcoryfee Graham stelde er niet in te geloven dat het Congres en het Witte Huis een akkoord kunnen bereiken over de financiering van de muur.

De Democraten, die sinds begin januari een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, weigeren Trump zijn zin te geven. Zij zien het nut en de noodzaak van de muur niet in en zeggen dat de president feiten verdraait om zijn plan erdoor te duwen.

De ruzie over de muur veroorzaakte een 'shutdown'

Door de ruzie tussen het Congres en het Witte Huis zat de Amerikaanse overheid de hele maand januari 'op slot'. Deze zogenoemde 'shutdown' leidde ertoe dat veel overheidsdiensten niet of niet volledig functioneerden en 800.000 ambtenaren geen salaris kregen.

Door een tijdelijk akkoord werd de overheid vorige week weer opengegooid. Maar als er op 15 februari geen definitieve overeenkomst is gesloten, dreigt een nieuwe 'shutdown'.

Trump heeft gedreigd met de noodtoestand

Trump heeft al meerdere malen gedreigd met het uitroepen van de noodtoestand. Op deze manier kan hij zijn financiering voor de muur door het Congres drukken zonder toestemming van het Congres. Maar dit besluit zullen de Democraten direct voor de rechter gaan aanvechten. Het uitroepen van de noodtoestand wordt meestal gebruikt in het geval van oorlogen of grote natuurrampen.

"Ik ben niet erg optimistisch dat er een definitief akkoord komt", stelde Graham. "Maar als de president de noodtoestand uitroept, gaat dat leiden tot een oorlog binnen de Republikeinse partij."

Bij de Republikeinen groeit de weerstand

Onder de Republikeinen in de Senaat, waar deze partij nog de meerderheid heeft, groeit weerstand tegen de dreigementen van Trump om de noodtoestand uit te roepen. Als genoeg Republikeinse senatoren de Democraten steunen, kan de Senaat de noodtoestand van Trump blokkeren. Dit besluit kan de president dan in theorie negeren. Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, heeft Trump echter al laten weten dat dit geen verstandige zet zou zijn.

Graham waarschuwde deze mogelijk opstandige Republikeinen tijdens de persconferentie. "Iedere Republikein die de president zijn recht om op te treden als Commander-in-Chief ontzegt, krijgt een groot probleem met de partij", aldus Graham.

Graham wil dat alle partijgenoten achter Trump staan

De senator noemde de slepende strijd over de grensmuur "het bepalende moment" van het presidentschap van Trump. Het aanleggen van de muur, waarmee de president de naar eigen zeggen enorme stroom illegalen wil terugdringen, was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes. Tijdens zijn campagne herhaalde Trump overigens doorlopend dat hij Mexico zelf voor deze muur zou laten betalen.

"Het is heel belangrijk dat wij als partij achter onze Commander-in-Chief gaan staan", aldus Graham. "Ik zou zeer, zeer teleurgesteld in mijn collega's in de Senaat zijn als zij niet begrijpen dat de president het recht en de verantwoordelijkheid heeft om deze stap te ondernemen om de kapotte grens te repareren."

