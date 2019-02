Een meerderheid van de Lima-groeplanden heeft maandagavond (lokale tijd) het Venezolaanse leger opgeroepen zich achter de zelf uitgeroepen interim-president Juan Guaidó te scharen.

De veertien landen van de Lima-groep kwamen maandagavond in een crisisbijeenkomst bijeen in het Canadese Ottawa. Elf van de landen hebben in een gezamenlijke verklaring ook opgeroepen tot een "snelle" democratische transitie, zonder geweld of een buitenlandse gewapende interventie. Onder de landen zijn tien Latijns-Amerikaanse en Canada.

In de verklaring hebben de landen verder aangekondigd dat Guaidó vanaf nu lid is van de Lima-groep als "rechtmatige" vertegenwoordiger van Venezuela. Ook hebben ze de internationale gemeenschap opgeroepen de middelen van president Nicolás Maduro's "dictatoriale regime" te bevriezen en over te dragen aan de oppositie.

De landen hebben het leger en de autoriteiten ook gevraagd de humanitaire hulp in het land "niet te blokkeren". In de verklaring worden zorgen geuit over de humanitaire crisis in het land.

Mexico, Saint Lucia en Guyana hebben de Ottwawa-verklaring niet ondertekend. Mexico erkent de oppositieleider niet als nieuwe president en was niet bij het crisisberaad aanwezig.