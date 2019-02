Een meerderheid van de Lima-groeplanden heeft maandagavond (lokale tijd) het Venezolaanse leger opgeroepen zich achter de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó te scharen.

In het kort Venezuela verkeert al jaren in economische crisis

Miljoenen Venezolanen hebben land ontvlucht

Zelfbenoemde interim-president Guaidó erkend door onder meer Nederland

Maduro stelt dat Guaidó coup heeft gepleegd

Vertegenwoordigers van veertien landen van de Lima-groep kwamen maandagavond voor een crisisbijeenkomst samen in de Canadese hoofdstad Ottawa. Elf landen hebben in een gezamenlijke verklaring ook opgeroepen tot een "snelle" democratische transitie zonder geweld of een buitenlandse gewapende interventie. Het gaat om tien Latijns-Amerikaanse landen en Canada.

In de verklaring hebben de landen verder aangekondigd dat Guaidó vanaf nu lid is van de Lima-groep als "rechtmatige" vertegenwoordiger van Venezuela. Ook wordt de internationale gemeenschap opgeroepen de middelen van president Nicolás Maduro's "dictatoriale regime" te bevriezen en over te dragen aan de oppositie.

De landen hebben het leger en de autoriteiten ook gevraagd de humanitaire hulp in het land "niet te blokkeren". In de verklaring worden zorgen over de humanitaire crisis in het land geuit.

Mexico, Saint Lucia en Guyana hebben de verklaring niet ondertekend. Mexico erkent de oppositieleider niet als nieuwe president en was niet bij het crisisberaad aanwezig.

Nederland erkent Guaidó als interim-president

Maandag erkende onder meer Nederland Guaidó als interim-president. De EU heeft zich niet als geheel achter de oppositieleider geschaard, omdat vooral Italië zich hier tegen verzet.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei tegen NU.nl dat Guaidó democratisch is gekozen. "Daarom gaan wij relaties met hem aan om te bespoedigen dat er democratische verkiezingen in Venezuela worden georganiseerd. Daarmee geven we ook een signaal aan de bevolking af: we staan achter jullie streven om democratische verkiezingen te houden", aldus Blok.

België steunt Guaidó alleen in zijn streven naar vrije en eerlijke verkiezingen. Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje en Zweden hebben de interim-president wel erkend.

De Amerikaanse president Donald Trump opperde enkele dagen geleden om militair in te grijpen in Venezuela. Maduro sloot zondag niet uit dat de situatie tot een burgeroorlog kan leiden. Hij zegt dat Guaidó bezig is met het plegen van een coup.

Groot tekort aan voedsel en medicijnen in Venezuela

In het Zuid-Amerikaanse land is een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Ook is er veel armoede, omdat het land al jaren in een politieke en economische crisis verkeert.

Miljoenen mensen zijn Venezuela al ontvlucht, naar onder meer de VS, Aruba, Curaçao en Bonaire. Minister Blok ziet democratische verkiezingen als de beste manier om deze problemen op te lossen.