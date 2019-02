Door een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker zeven mensen om het leven gekomen. Nog eens 27 anderen raakten gewond, van wie één in kritieke toestand verkeert, meldt de brandweer.

De brand brak door een nog onbekende oorzaak uit in het gebouw van zo'n acht verdiepingen. Het pand en een aantal aangrenzende gebouwen aan la rue Erlanger in het westen van de Franse hoofdstad is ontruimd. Sommige bewoners moesten van het dak worden gered.

Volgens Franse media zijn zo'n tweehonderd brandweerlieden bezig om het vuur onder controle te krijgen. Er zouden ook drie brandweermannen onder de gewonden zijn.

"De balans kan nog niet worden opgemaakt, omdat het vuur nog steeds woedt op de zevende en achtste verdieping", zei een woordvoerder van de brandweer rond 5.00 uur.