Door een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker tien mensen om het leven gekomen. De brand is mogelijk aangestoken na een burenruzie. Een bewoner is aangehouden.

Nog eens 36 anderen raakten gewond, melden de autoriteiten. De Franse aanklager meldt dinsdagochtend dat een vrouw (40) met geestelijke gezondheidsproblemen is aangehouden en dat de oorzaak van de brand vermoedelijk "crimineel" is.

De brand brak in de nacht uit in het gebouw met zo'n acht verdiepingen. Het pand en een aantal aangrenzende gebouwen aan La rue Erlanger in het westen van de Franse hoofdstad zijn ontruimd. Sommige bewoners moesten van het dak worden gered.

De brand is na zes uur blussen eindelijk onder controle gebracht. Over de oorzaak van de nachtelijke brand in het pand uit de jaren zeventig in het chique XVIe arrondissement is nog niets bekend.

Tweehonderd brandweerlieden betrokken

Bij de bestrijding van de vuurzee zijn zeker tweehonderd brandweerlieden betrokken geweest. Drie van hen raakten gewond.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zei in een reactie dat heel de stad rouwt. De hele wijk, vlakbij de Port d'Auteuil en bekende parken, een renbaan en sportstadions zoals dat van Roland-Garros, is afgesloten volgens plaatselijke media. De minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, is ook naar de plek des onheils gegaan.

Bluswerkzaamheden bij het wooncomplex in Parijs. (Foto: AFP)

