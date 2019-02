De Mexicaanse autoriteiten gaan een nieuw forensisch instituut oprichten dat moet helpen in de zoekactie naar de tienduizenden burgers die zijn verdwenen tijdens de drugsoorlog. Ook gaan ze nauwer samenwerken met internationale organisaties en de families van de vermisten.

De regering schat dat er meer dan 40.000 mensen worden vermist in Mexico. Ook zijn er ongeveer 26.000 ongeïdentificeerde lichamen geregistreerd in het forensische systeem, aldus Alejandro Encinas, de onderminister van Binnenlandse Zaken, tijdens een persconferentie op maandag.

Hij voegde eraan toe dat er waarschijnlijk meer dan elfhonderd verborgen begraafplaatsen zijn in het land. "Helaas is ons grondgebied een groot clandestien graf geworden", zei Encinas.

De regering zal speciale aandacht besteden aan de groep vermiste migranten, die ongeveer 8 tot 10 procent uitmaken van het totaal. In 2018 zijn er duizenden migranten uit Centraal-Amerika in karavanen het land binnengekomen, met als doel door te reizen naar de VS.

Het nieuwe forensische instituut zal in maart operationeel worden. De overheid zal ook een database lanceren die voor alle functionarissen in het land toegankelijk is. Dit systeem zal ondersteund worden door internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en het Rode Kruis.

Plan onderdeel van 'overgangsjustitie'-beleid president Orbrador

Het plan om de vermisten te lokaliseren is onderdeel van het beleid van de in december aangetreden president Andrés Manuel López Obrador.

Dit beleid focust zich sterk op zogeheten overgangsjustitie, de overgang van een situatie van onderdrukking of burgeroorlog naar een rechtsstaat. Een belangrijk vraagstuk hierin is hoe er strafrechtelijk kan worden omgegaan met de eerdere schendingen van mensenrechten.

In de praktijk gaat het vaak over kwesties zoals clementie voor mensen die schuld bekennen, het oprichten van waarheidscommissies die onderzoek doen naar de daden en het verlenen van schadevergoedingen aan slachtoffers.