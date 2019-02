Advocaten van de inauguratiecommissie van de Amerikaanse president Donald Trump moeten documenten die betrekking hebben op de donaties en bestedingen van de commissie vrijgeven aan federale aanklagers.

De vraag naar de documenten komt voort uit het onderzoek naar het budget van de inauguratiecommissie, dat federale aanklagers in New York in december zijn gestart. Zij controleren of het ingezamelde recordbedrag van ruim 94 miljoen euro juist is besteed.

In het onderzoek wordt uitgezocht of een aantal donoren geld ter beschikking stelde, in ruil voor toezeggingen op het gebied van beleid of voor toegang tot de nieuwe president en regering.

The Wall Street Journal schrijft een kopie van het verzoek in handen te hebben. Een woordvoerder van de commissie laat in een verklaring aan de krant weten dat ze een brief met de oproep hebben ontvangen en dat het "de bedoeling is om aan het onderzoek mee te werken".