Venezuela gaat de relaties met de Europese landen die parlementsvoorzitter Juan Guaidó als interim-president hebben erkend herzien.

De situatie in Venezuela in het kort Onder meer Nederland schaarde zich maandag achter interim-president Guaidó.

President Maduro vindt dat Guaidó coup pleegt.

Het is al jaren onrustig in Venezuela.

Miljoenen mensen ontvluchtten Venezuela al.

Nederland houdt de situatie in de gaten, mede vanwege de nabije ligging van Aruba, Curaçao en Bonaire.

De regering "verwerpt met kracht het besluit van een aantal EU-landen om zich te onderwerpen aan de illegale praktijken van de Verenigde Staten om de wettige regering van president Nicolás Maduro omver te werpen".

De EU heeft zich niet eensgezind achter Guaidó geschaard, vooral door verzet van de eurosceptische Italiaanse regering die het te vroeg vindt om de autoritaire Maduro te laten vallen.

Maandag erkende onder meer Nederland Guaidó als interim-president. Ook Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje en Zweden deden dat. België steunt Guaidó in zijn streven naar vrije en eerlijke verkiezingen.

Minister Blok vindt dat Guaidó democratisch gekozen is

Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, zei maandag tegen NU.nl dat Maduro niet is gekozen op de manier die Nederland "verwacht in een democratie". Hij voegde daaraan toe dat Guaidó wel op die manier gekozen is.

"Daarom gaan wij relaties met hem aan om te bespoedigen dat er democratische verkiezingen in Venezuela worden georganiseerd. Daarmee geven we ook een signaal aan de bevolking af: we staan achter jullie streven om democratische verkiezingen te houden", aldus Blok.

De Amerikaanse Donald Trump opperde een paar dagen geleden om militair in te grijpen, maar bij die woorden van de Amerikaanse president sloot Blok zich vooralsnog niet aan. Volgens de minister "liggen zulke grote stappen niet voor de hand".

In Venezuela is een gebrek aan voedsel en medicijnen. Er is veel armoede in het land. Blok ziet democratische verkiezingen als de manier om die problemen op te lossen.

Miljoenen mensen zijn Venezuela al ontvlucht

Venezuela verkeert al enkele jaren in een politieke en economische crisis. Miljoenen mensen zijn al uit het Zuid-Amerikaanse land gevlucht, naar onder meer de Verenigde Staten.

Nederland houdt de situatie nauwlettend in de gaten, omdat Venezuela dicht bij Aruba, Curaçao en Bonaire ligt. Ook naar deze eilanden zijn Venezolanen gevlucht.

Maduro sloot zondag niet uit dat de situatie tot een burgeroorlog kan leiden. Hij verweet Guaidó een coup te plegen.

