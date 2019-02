Een groot aantal EU-landen, waaronder Nederland, heeft oppositieleider Juan Guaidó maandag officieel erkend als interim-president van Venezuela. Dit gebeurde na het verstrijken van een ultimatum. De EU had de zittende president Nicolás Maduro een deadline opgelegd voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

Onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Frankrijk hebben Guaidó maandagochtend in een officiële verklaring erkend. Ook Zweden, Oostenrijk en Denemarken steunen de oppositieleider.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, liet maandagochtend in een brief aan de Kamer weten dat het kabinet heeft besloten Guaidó te erkennen, omdat president Nicolás Maduro niet is tegemoetgekomen aan het ultimatum.

"Maduro is niet gekozen op de manier die wij verwachten in een democratie", stelt Blok in een reactie aan NU.nl. "Guaidó wel. Daarom gaan wij relaties met hem aan om te bespoedigen dat er democratische verkiezingen in Venezuela worden georganiseerd. Daarmee geven we ook een signaal aan de bevolking af: we staan achter jullie streven om democratische verkiezingen te houden."

'Militair ingrijpen ligt niet voor de hand'

Militair ingrijpen, iets waar de Amerikaanse president Donald Trump een paar dagen geleden mee dreigde, vindt Blok nu geen logische optie. "Zulke grote stappen liggen niet voor de hand", stelt de bewindsman. "De situatie in het land is slecht: er is geen voedsel, er zijn geen medicijnen en er is veel armoede. De oplossing daarvoor ligt nu vooral in democratische verkiezingen."

De Europese Unie riep Maduro vorige week op binnen acht dagen vrije verkiezingen uit te schrijven. Als hij niet aan deze eis zou voldoen, zouden de landen de parlementsvoorzitter erkennen als nieuwe leider. Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben Guaidó inmiddels erkend als tijdelijk staatshoofd.

Duizenden mensen gingen zaterdag in Caracas de straat op om Guaidó te steunen. (Foto: AFP)

Geen overeenstemming over erkennen Guaidó binnen de EU

Er is binnen de Europese Unie geen overeenstemming over het erkennen van de oppositieleider als nieuwe machthebber. Eerder erkenden onder meer de Verenigde Staten, Canada en een aantal belangrijke Zuid-Amerikaanse landen Guaidó al wel als interim-president.

De verwachting is dat de meeste EU-landen zullen volgen. Italië heeft overigens laten weten Guaidó niet te erkennen. In Venezuela wonen relatief veel Italiaanse burgers. Het Kremlin veroordeelt de Europese landen die Guaidó erkennen. Moskou spreekt van "onwettige bemoeienis" met een binnenlandse aangelegenheid.

Guaidó riep zichzelf vorige maand uit tot interim-president na wekenlange rellen en protesten tegen de huidige president Maduro. Maduro krijgt het verwijt geen geheel vrije verkiezingen te hebben georganiseerd. Bovendien verkeert het land al maanden in een diepe economische crisis en lijden veel inwoners honger.

Venezuela verkeert al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Miljoenen mensen zijn het land al ontvlucht. Nederland volgt de ontwikkelingen nauwgezet, omdat Venezuela vlak bij Aruba, Curaçao en Bonaire ligt. Het is daarmee het grootste buurland van het Koninkrijk der Nederlanden.

Maduro verwijt de oppositie een coup te plegen

Maduro verwijt Guaidó een coup te plegen. Hij liet zondag weten niet uit te sluiten dat dit tot een burgeroorlog kan leiden. Zaterdag verklaarde een hooggeplaatste legerleider zich echter achter Guaidó te scharen.

De VS, Canada en de belangrijkste Zuid-Amerikaanse mogendheden steunden de oppositieleider onmiddellijk als wettig staatshoofd. Trump heeft Venezuela economische sancties opgelegd om Maduro tot aftreden te dwingen.

