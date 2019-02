De Venezolaanse president Nicolás Maduro sluit de mogelijkheid van een burgeroorlog in zijn land niet uit. De laatste is de internationale druk op Maduro toegenomen.

Hij herhaalde niet van plan te zijn verkiezingen uit te schrijven. Meerdere Europese landen dringen daarop aan, om zo een einde te maken aan de ongeregeldheden in het land.

"Ze proberen ons onder druk te zetten om ons in een extreme confrontatie te dwingen", zei Maduro in gesprek met de Spaanse nieuwszender Sexta. "We geven niet toe aan die druk."

Op de vraag of de crisis in zijn land kan leiden tot een burgeroorlog, zei Maduro dat niemand die vraag met zekerheid kan beantwoorden. "Alles hangt af van de agressiviteit en dwaasheid van het noordelijke rijk (de VS, red.) en zijn westerse bondgenoten."

Frankrijk eiste dat Maduro uiterlijk zondag verkiezingen zou uitschrijven. Het land dreigt anders te accepteren dat de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó dit doet.

Maduro heeft zaterdag al wel voorgesteld nog dit jaar vervroegde parlementsverkiezingen te houden, maar dat is voor Frankrijk niet voldoende.

Maduro wil geen bemoeienis

De president zegt dat andere landen zich niet met Venezuela moeten bemoeien. "We zijn bereid om onszelf te verdedigen", aldus Maduro, die zei dat de VS zich moet voorbereiden op een herhaling van de Vietnamoorlog als president Donald Trump besluit troepen te sturen.

Trump stelde zondag dat het "een optie" is om Amerikaanse militairen in Venezuela in te zetten. Maduro zegt dat het Witte Huis "met bloed bevlekt" zal zijn als dat daadwerkelijk zal gebeuren.

De VS erkent, net als de EU en meerdere buurlanden van Venezuela, de herverkiezing van Maduro niet, omdat de stembusgang niet eerlijk zou zijn verlopen. De internationale steun gaat uit naar Guaidó. Het leger staat nog achter Maduro.

Afgelopen weekend gingen opnieuw tienduizenden Venezolanen de straat op om tegen Maduro te protesteren. Zijn beleid heeft geleid tot hyperinflatie en grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Het land kampt al langer met een economische crisis.

Ook aanhangers van Maduro gingen de straat op om hun steun aan de president te betuigen.