Nayib Bukele (37) claimt de presidentsverkiezingen in El Salvador te hebben gewonnen. Met 34,4 procent van de stemmen geteld, staat hij op 52 procent.

"Vandaag hebben we geschiedenis geschreven. We hebben de macht overgenomen", zei Bukele. De officiële uitslag is nog niet bekendgemaakt.

Een kandidaat heeft meer dan de helft van de stemmen nodig om in de eerste ronde al te winnen. Zijn tegenstrever Hugo Martínez van de linkse partij FMLN heeft zijn verlies toegegeven.

Bukele voert campagne door te zeggen dat hij iets wil doen aan de corruptie in het land. Hij zou de eerste 'onafhankelijke' president worden sinds de burgeroorlog in 1992. Sindsdien werd het land altijd geregeerd door de linkse of rechtse partij in het land.

De zelfverklaarde winnaar wil een vuist maken tegen de grootste twee partijen. "De twee groepen die verantwoordelijk waren voor de oorlog, regeren ons land nog steeds. En nog erger, ze zijn ook nog eens corrupt."

Om voor een brede machtsbasis te zorgen, heeft Bukele afspraken gemaakt met meerdere kleine partijen. Hoewel hij zelf een linkse politicus is, heeft hij ook overeenkomsten met rechtse partijen. De coalitie van Bukele had voor de verkiezingen elf zetels.