Door een vliegtuigcrash in de Amerikaanse plaats Yorba Linda zijn zondagmiddag (lokale tijd) vijf mensen om het leven gekomen. Het kleine vliegtuig stortte neer en landde middenin een woonwijk in de stad in Californië.

De politie heeft de identiteit van de slachtoffers nog niet bekendgemaakt. De piloot was de enige inzittende van het vliegtuig.

Hoeveel mensen er in de geraakte huizen aanwezig waren, is niet bekend. De brandweer heeft laten weten dat meerdere gebouwen in brand staan.

Het vliegtuig, een Cessna 414A, kwam uit 1981.