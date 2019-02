Het Pentagon stuurt 3.750 Amerikaanse militairen naar de grens met Mexico in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Ze gaan daar opnieuw de douanebeambten en de grenspolitie helpen, meldt het ministerie van Defensie zondag.

Met de stationering van deze manschappen komt het totaalaantal dat de grensbewaking de komende tijd ondersteunt op ongeveer 4.350. De extra eenheden worden voor negentig dagen uitgezonden.

Vorige maand was op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid al besloten de missie van het leger bij de Mexicaanse grens te verlengen tot september.

President Donald Trump heeft al eens gesuggereerd dat de soldaten zouden kunnen meehelpen bij de bouw van de door hem zo vurig gewenste muur. De Democraten in het Congres weigeren daarvoor geld ter beschikking te stellen.

Trump dreigt met nieuwe shutdown

Trump sluit niet uit dat hij opnieuw een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten stillegt als hij geen miljarden dollars krijgt om de grensmuur te bouwen.

Dat zei hij in een interview met het CBS-programma Face The Nation dat vrijdag is gemaakt en zondag in de VS wordt uitgezonden. "Ik haal mijn eisen niet van tafel, ik hou er niet van om dingen van tafel te halen", aldus Trump.

