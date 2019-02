Amerikaanse militairen naar Venezuela sturen, is volgens de Amerikaanse president Donald Trump "een optie", zei hij zondag in een interview met CBS.

Trump zei in het televisieprogramma Face the Nation ook dat hij een aantal maanden geleden een verzoek van de Venezolaanse president Nicolás Maduro voor een ontmoeting had afgewezen, omdat "we al te ver in het proces zitten".

"Ik denk dat het proces zich nu ontvouwt - zeer, zeer enorme protesten", gaf Trump als commentaar op de massale protestacties tegen Maduro die ook dit weekend in Venezuela plaatsvinden.

De VS erkent - net als de Europese Unie en de meeste landen van de zogenoemde Lima-groep - de herverkiezing van Maduro niet, omdat de stembusgang niet eerlijk zou zijn verlopen. De internationale steun gaat uit naar Juan Guaidó, de zelfbenoemde interim-president.

Internationale druk op Maduro erg toegenomen

De internationale druk op Maduro is de laatste dagen erg toegenomen. Frankrijk heeft de leider een ultimatum gesteld: als hij niet voor zondag middernacht nieuwe presidentsverkiezingen uitschrijft, zullen de Fransen accepteren dat Guaidó dat doet. De Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau heeft dat zondag tegen Franse media gezegd.

Maduro heeft zaterdag al wel voorgesteld nog dit jaar vervroegde parlementsverkiezingen te houden, maar dat is voor Frankrijk niet voldoende. De socialistische leider probeerde met de toezegging de dreiging te bezweren die Guaidó voor hem vormt.

Eigenlijk zouden de Venezolanen pas in 2020 naar de stembus gaan om een nieuwe Nationale Assemblee te kiezen.

Venezolaanse generaal koos zaterdag partij voor Guaidó

De zittende volksvertegenwoordiging is door Maduro buitenspel gezet. Maduro kreeg vorig jaar een nieuwe termijn als president, maar werd beticht van grootschalige verkiezingsfraude. Serieuze tegenkandidaten konden niet meedoen, waardoor de uitslag bij voorbaat vaststond.

Een Venezolaanse generaal heeft Guaidó erkend, blijkt uit een video die zaterdag op Twitter circuleert. Hij is daarmee de eerste hoge militair die openlijk de oppositie steunt. Luchtmachtgeneraal Francisco Yanez roept andere militairen op zijn voorbeeld te volgen.

Het leger meldde een dag na de beëdiging van Guaidó nog achter Maduro te staan.

De steun van het leger is cruciaal voor Maduro

De regering van Maduro kan in grote problemen komen als die niet meer op de volledige steun van het Venezolaanse leger kan rekenen.

Parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaidó beëdigde zichzelf vorige week tot de interim-president van het Zuid-Amerikaanse land. Hij is van plan om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Guaidó kan dit als parlementsvoorzitter doen als er sprake is van machtsmisbruik door de president.

Dit weekend gingen dus opnieuw tienduizenden Venezolanen de straat op om tegen Maduro te protesteren. Zijn recente beleid heeft geleid tot hyperinflatie en grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Het land kampt al langer met een economische crisis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!