De Mexicaanse drugsbaron 'El Chapo' verkrachtte routinematig minderjarige meisjes, soms nadat ze waren gedrogeerd met een 'poederachtige stof'. Dat bleek aan het einde van zijn maandenlange proces in New York.

'El Chapo' staat momenteel in de Verenigde Staten terecht voor onder meer grootschalige drugshandel en omkoping.

De beschuldiging van de verkrachtingen komt van een van de naaste medewerkers van Joaquín Guzmán Loera, die onder zijn bijnaam 'El Chapo' het Sinaloakartel leidde. Hij zou de meisjes op basis van foto's hebben uitgekozen, waarop zij naar zijn onderduikplaats in de bergen van Mexico werden gebracht en verkracht.

'El Chapo' zou de meisjes beschouwen als zijn 'vitamines' die hem nieuw leven gaven, meldt The New York Times op basis van documenten over het proces.

Naar verwachting trekt de jury in het proces zich de komende week terug om het vonnis over de drugsbaron uit te spreken.

'El Chapo' wist al twee maal te ontsnappen

De 61-jarige Guzman staat terecht voor drugshandel, ontvoering, het leiden van een misdaadorganisatie, witwassen van crimineel geld en 33 moorden. Het volledige dossier beslaat meer dan 300.000 pagina's en ruim 115.000 geluidsopnames. De aanklachten omvatten een periode van dertig jaar en speelden zich af in meerdere landen.

Twee keer wist Guzmán te ontsnappen. In 2001 ontsnapte hij uit de zwaarbewaakte gevangenis in Jalisco. Dit deed hij door in een wasmand te kruipen. In 2015 ontsnapte hij uit de maximaal beveiligde gevangenis in Almoloya de Juárez.

Daar was de drugsbaas ondergebracht na zijn arrestatie in februari 2014. Meerdere mensen groeven voor Guzmán een tunnel van 1.500 meter lang. Er lagen zuurstoftanks klaar zodat 'El Chapo' zijn vrijheid risicoloos tegemoet kon zwemmen. Hij werd in januari 2016 weer opgepakt na een schietpartij in de stad Los Mochis.

Guzmán werkte zich op tot baas van het grootste drugskartel

'El Chapo', oftewel 'Kleintje', heeft zijn bijnaam te danken aan zijn geringe lengte (1 meter 68). Nadat de Mexicaan zijn sporen had verdiend als loopjongen in de georganiseerde misdaad, werd hij ingelijfd bij het Guadalajarakartel van drugsbaron Felix Gallardo. Toen deze drugsbaron in 1989 werd gearresteerd, viel zijn imperium uit elkaar en zag Guzmán zijn kans schoon om zijn eigen Sinaloakartel te beginnen, vernoemd naar zijn geboorteprovincie.

'El Chapo' wist zijn groep snel te profileren als het machtigste kartel van Mexico. Hij was in de jaren negentig verantwoordelijk voor het grootste deel van de drugshandel richting de VS. Guzmán regeerde met harde hand. Mensen die hem tegenwerkten of verraadden, werden doorgaans op brute wijze vermoord.

Volgens de Amerikaanse overheid heeft zijn kartel de levens van miljoenen mensen verwoest met zijn handel in drugs en zijn geweld. Het aantal doden als gevolg van de drugsoorlogen van de afgelopen tien jaar wordt op 250.000 geschat. Het vangen van 'El Chapo' was de afgelopen jaren een belangrijk doel voor de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA).

'El Chapo' is steenrijk en zeer populair bij Mexicanen

Het meedogenloze beleid legde hem overigens geen windeieren. Zijn schrikbewind maakte hem letterlijk miljardair, wat de Mexicaan een vermelding op de lijst van Forbes van rijkste mensen op aarde opleverde. In de VS mag Guzmán worden vervloekt, in Mexico wordt hij aanbeden als een held. De drugsbaas wordt beschouwd als een levende legende, een moderne Robin Hood die de zo gehate corrupte Mexicaanse overheid zo vaak te slim af is geweest.

Hij past voor veel mensen in het rijtje met 'sympathieke schurken', zoals Tony Soprano of Scarface. Hij zou ook regelmatig geld hebben geschonken aan de lokale bevolking voor voedsel of medicijnen. Voor zijn arme moeder liet hij een villa bouwen. Bovendien betekende de drugshandel voor veel arme boeren ook extra inkomsten door het kweken van marihuana of papaver.

In interviews met gewone Mexicanen wordt 'El Chapo' vaak geprezen als een goed persoon en een sociale man die anderen probeert te helpen. Na zijn arrestatie vonden er in Culiacán, de hoofdstad van Sinaloa, demonstraties plaats van Mexicanen die zijn vrijlating eisen

