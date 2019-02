De Demoraat Ralp Northam, gouverneur van Virginia, is in opspraak geraakt nadat er racistische foto's uit zijn jaarboek zijn opgedoken. Op de foto's is iemand verkeled als Ku Klux Klan-lid te zien met daarnaast iemand die volledig zwart is geschminkt. Het is niet duidelijk wie van de twee Northam is.

Northam heeft zijn excuses aangeboden. "Eerder vandaag werd een foto gepubliceerd die tijdens mijn studie is genomen en die overduidelijk racistisch en beledigend is", zei hij in een statement volgens NBC News.

Op de foto is een persoon in een wit gewaad te zien verkleed als lid van de Ku Klux Clan, naast een persoon die helemaal zwart is geschminkt. Volgens NBC News is het niet duidelijk welk van de personen Northam betreft.

"Ik heb enorm spijt van mijn beslissing destijds om zo op de foto te staan en voor de pijn die de beslissing toen teweegbracht en nu teweegbrengt." Northam benadrukt dat het gedrag van destijds "niet is wie ik nu ben" en niets te maken hebben met de normen en waarden waar hij nu voor staat.

De Republikeinen hebben verzocht om zijn aftreding."Ik hoop dat deze foto's niet zijn wat ze lijken te zijn en dat de gouverneur snel opheldering verschaft", zei de Republikeinse senator Bryce Reeves tegen persbureau AP voor Northams verklaring. "Voor dit soort zaken is geen ruimte in Virginia."

