Een 37-jarige moeder is vrijdag in het Verenigd Koninkrijk schuldig bevonden aan het genitaal verminken van haar dochter. Het is de eerste keer dat in het land iemand schuldig is bevonden aan vrouwenbesnijdenis.

De rechter spreekt het vonnis op 8 maart uit, maar stelde volgens de BBC alvast dat het zal gaan om een "lange celstraf". Voor genitale verminking bij vrouwen of meisjes staat een gevangenisstraf tot veertien jaar.

De Oegandese vrouw heeft de aantijgingen ontkend. Volgens de aanklagers heeft de moeder geprobeerd haar dochter over te halen om te liegen tegen de politie, zodat zij zelf niet tegen de lamp zou lopen. Haar man werd wel vrijgesproken.

Tijdens het proces beweerde de vrouw dat haar dochter in de zomer van 2017 tijdens het pakken van een koekje was gevallen en op metaal was gevallen. Daardoor zouden haar geslachtsdelen zijn gescheurd. Tegen een agent zei ze dat haar destijds driejarige dochter toen geen ondergoed droeg. Het meisje verloor veel bloed en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De schuldige vrouw is afkomstig uit Oeganda, maar woonde al een aantal jaar in het VK. Volgens de Londense burgemeester Sadiq Khan is het oordeel van de rechter "een duidelijk signaal aan degenen die deze barbaarse acties uitvoeren".

Vrijspraak in eerdere zaken

Het is de vierde keer dat een zaak over genitale verminking voor de rechter kwam. Eerdere zaken hadden tot vrijspraak geleid.

Genitale verminking bij vrouwen is het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de schaamlippen of clitoris, ook wel bekend als vrouwenbesnijdenis. In zo'n dertig landen is dit een gebruik, voornamelijk in Afrika.

Vooral jonge meisjes zijn het slachtoffer van deze vorm van verminking. De Wereldgezondheisorganisatie (WHO) schrijft dat dit voornamelijk wordt gedaan uit de overtuiging om meisjes voor volwassenheid voor te bereiden en pure vrouwelijkheid te verzekeren.

Schadelijke gevolgen zijn onder meer bloedingen, problemen met ontlasten, infecties en onvruchtbaarheid. Ook leidt het tot complicaties bij geboorten en meer doodgeboren kinderen.

Naar schatting leven ruim 125 miljoen meisjes en vrouwen met de gevolgen van vrouwenbesnijdenis.