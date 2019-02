Rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hebben besloten dat de voormalige president van Ivoorkust, Laurent Gbagbo, op voorwaarden vrij komt, twee weken nadat hij was vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid.

De openbare aanklagers van het ICC, die de vrijspraak van Gbagbo betwisten, ondernamen een laatste poging om voorwaarden te verbinden aan de vrijlating van Gbagbo en medegedaagde Charles Blé Goudé, om ervoor te zorgen dat ze indien nodig terugkeren naar de rechtbank.

In de unanieme beslissing van vijf beroepsrechters staat dat Gbagbo en Blé Goudé "worden vrijgelaten naar een staat die bereid is hen op zijn grondgebied toe te laten".

Beide verdachten werden op 15 januari vrijgesproken, maar waren in bewaring gehouden na bezwaren van de aanklagers, die van plan zijn in beroep te gaan tegen de vrijspraak.

Gbagbo wil misschien naar België

De noodzaak om voorbereidingen te treffen, betekent dat de timing van de vrijlating van de mannen nog onduidelijk is. De familie van Gbagbo heeft gezegd dat hij uiteindelijk graag terug wil naar Ivoorkust, maar gaf aan dat hij misschien eerst naar België gaat, waar hij familie heeft. De bedoelingen van Blé Goudé zijn niet bekend.

Gbagbo's mogelijke terugkeer naar zijn thuisland wordt bemoeilijkt door het feit dat hij daar in januari 2018 bij verstek is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens verduistering.

Duizenden doden na verkiezing 2010

Gbagbo was de president van Ivoorkust sinds 2000. Nadat hij de verkiezingen van 2010 had verloren, weigerde Gbagbo plaats te maken voor zijn opvolger Alassane Ouattara. Dat leidde tot een maandenlange crisis en gewelddadigheden in het West-Afrikaanse land. In het conflict zijn ongeveer drieduizend mensen gedood. Een half miljoen mensen raakten dakloos.

Gbagbo werd in 2011 gevangen en Ivoorkust leverde Gbagbo aan het eind van dat jaar uit aan het ICC. Hij is het eerste voormalige staatshoofd dat terechtstond voor het ICC. Het proces begon in januari 2016.