Een onbekende persoon heeft aangeboden om hotelkamers te betalen voor zeventig daklozen in Chicago, zodat zij niet buiten in de vrieskou hoeven te slapen.

De daklozen sliepen al enkele dagen in een tijdelijk tentenkamp in de Amerikaanse stad bij een temperatuur die daalde tot -20 graden Celsius, meldt AP.

Het gulle gebaar kwam nadat de brandweer van Chicago bijna honderd propaantanks in beslag nam, waarmee de zwervers zich warm hielden. De brandweer zag zich gedwongen in te grijpen omdat een van die gedoneerde tanks was ontploft.

De lokale afdeling van het Leger des Heils stond donderdag al paraat om de mensen naar een warme opvanglocatie te verhuizen toen de stad hen op de hoogte bracht van de hotelplannen.

Het is onbekend wie de goede 'samaritaan' is. Het hotel waar de daklozen worden opgevangen, is gelegen aan de zuidkant van de stad.

Al dagen extreem winterweer in midwesten Verenigde Staten

Het midwesten van de Verenigde Staten heeft al dagen te maken met extreem winterweer, dat al ten minste 21 doden heeft geëist. Ook hebben ziekenhuizen meerdere mensen met bevriezingsverschijnselen moeten behandelen. In het ergste geval moeten hun vingers en tenen worden geamputeerd, aldus een dokter in Chicago.

De extreem lage temperaturen worden veroorzaakt door onverwachte stromingen uit de poolgebieden en zijn gevaarlijk voor kwetsbare groepen, zoals daklozen en oudere mensen. Chicago en andere steden bieden extra opvanglocaties aan, maar veel mensen blijven toch buiten.

Energiebedrijven roepen op zo veel mogelijk energie te besparen om stroomuitval te voorkomen. Vliegtuigmaatschappijen hadden vrijdag al meer dan tweeduizend vluchten geannuleerd.

Ook de komende dagen blijft het ijskoud in de regio.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!