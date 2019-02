Syrië moet de familie van de in 2012 omgekomen journalist Marie Colvin 302,5 miljoen dollar, omgerekend ruim 264 miljoen euro, betalen. Een rechtbank in de Verenigde Staten oordeelde dat het regime van Bashar Al Assad verantwoordelijk is voor de dood van de Amerikaanse.

Colvin, die voor de Britse krant The Times werkte, werd in 2012 net als de Franse fotograaf Rémi Ochlik in de Syrische stad Homs gedood. Andere journalisten raakten gewond.

"De Syrische regering was betrokken bij deze daad van buitengerechtelijke executie van een Amerikaanse ingezetene", sprak de rechtbank, die naast de straf van ruim 264 miljoen euro op een latere datum de compensatievergoeding gaat berekenen.

De beslissing zou een pad kunnen plaveien voor toekomstige aanklachten van oorlogsmisdaden van Syrische conflict. "We hopen dat deze zaak een soort van blauwdruk kan worden voor toekomstige zaken tegen het regime in Syrië", zei een advocaat van de nabestaanden van Colvin.

De familie begon in 2016 de rechtszaak waarin zij de Syrische autoriteiten beschuldigden van het met opzet afstellen van raketten richting een opgezette tv-studio. Daar werkten Colvin, Ochlik en andere journalisten. De rechtbank stelde de familie in het gelijk.

De biografisch film over Colvin, A Private War, kwam vorig jaar uit en zorgde voor meer aandacht voor haar loopbaan. De Britse hoofdrolspeelster Rosamund Pike werd genomineerd voor een Golden Globe.

'Beschietingen zijn meedogenloos'

Colvin gaf de avond voordat ze om het leven kwam nog commentaar op de gebeurtenissen in Homs bij de Britse zender Channel 4. "De beschietingen zijn meedogenloos", zei ze.

"De Syriërs staan niet toe dat burgers vertrekken. Iedereen die zich op straat bevindt en niet door een granaat wordt getroffen, wordt door sluipschutters beschoten. Overal in Baba Amr zitten sluipschutters op hoge gebouwen. Het walgelijke is de compleet genadeloze wijze. Ze beschieten burgergebouwen, zonder enige genade en zonder enig medelijden. De schaal waarop dit gebeurt is schokkend."

Beste buitenlandverslaggever van 2010

Colvin was een ervaren oorlogsverslaggever. Ze werkte in onder meer het voormalige Joegoslavië, Oost-Timor, Palestina, Tsjetsjenië en Irak. Tijdens een reportage over de burgeroorlog in Sri Lanka raakte ze een oog kwijt.

In 2010 werd ze in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot de beste buitenlandverslaggever.

