De katholieke kerk in Texas heeft donderdag de namen van bijna driehonderd geestelijken die van kindermisbruik worden beschuldigd openbaar gemaakt. Sommige zaken gaan bijna tachtig jaar terug.

Volgens kardinaal Daniel DiNardo was het publiceren van de namen "het enige juiste om te doen", schrijft The New York Times. Volgens de krant is Texas een van de meest katholieke staten van de Verenigde Staten, met 8,5 miljoen katholieken.

Vijftien verschillende bisdommen maakten de namen openbaar. Sommige zaken gaan zo ver terug als de jaren vijftig, andere zijn recenter. Veel van de beschuldigden zijn inmiddels overleden.

Het besluit van Texas volgt op meerder misbruikschandalen die de afgelopen jaren in de Verenigde Staten aan het licht kwamen. Vorig jaar verscheen onder meer een rapport over Pennsylvania, waar uit een vernietigend rapport bleek dat ook daar geestelijken zich schuldig hadden gemaakt aan kindermisbruik.

Zeker duizend mensen zijn in de loop van decennia slachtoffer geworden van het wangedrag van zo'n driehonderd priesters en andere geestelijken. De beschuldigingen werden destijds onder het tapijt geveegd. Veel van die feiten zijn al verjaard. Het schandaal zorgde ervoor dat er een aartsbisschop opstapte. Hij werd ervan beschuldigd van het misbruik geweten te hebben, al ontkent hij dat zelf.

Ook kerk in Illinois zweeg over misbruik

Ook bleek in december dat de kerk in Illinois de namen van zeker vijfhonderd priesters, die waren beschuldigd van seksueel misbruik, had achtergehouden. Daarnaast werden veel meldingen van misbruik niet behoorlijk onderzocht door de kerk. Dat concludeerde de hoofdaanklager van de staat, Lisa Madigan, die sinds augustus onderzoek heeft gedaan naar misbruik binnen de kerk naar aanleiding van het onderzoek in Pennsylvania.

De kerk, die zegt alle informatie over misbruik met de autoriteiten te delen, had zelf de namen van 185 priesters bekendgemaakt. Deze zijn niet meegeteld door Madigan.

"Door ervoor te kiezen om aantijgingen niet zorgvuldig te onderzoeken, heeft de katholieke kerk gefaald in haar morele verplichting om voor overlevenden, parochieleden en het publiek volledige rekenschap af te leggen over alle seksueel onacceptabele gedragingen waarbij priesters zijn betrokken in Illinois", aldus de aanklager.

