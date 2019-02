Twee agenten van een Franse elite-eenheid zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven jaar voor de verkrachting van een vrouwelijke toerist. Het duo misbruikte de vrouw uit Canada in het toenmalige politiehoofdkwartier van Parijs.

Het slachtoffer, een 39-jarige vrouw, had de mannen in 2014 ontmoet in een café. Ze ging vervolgens vrijwillig mee naar het nabijgelegen bureau, waar de agenten werkten voor de speciale eenheid BRI.

Getuigen hadden gezegd dat de vrouw vrolijk oogde toen ze het bureau binnenging en dat ze dronken leek. Toen ze uiteindelijk weer vertrok, leek ze echter overstuur.

Ze beschuldigde de agenten direct van verkrachting. De mannen beweerden zelf dat er geen dwang kwam kijken bij de seksuele handelingen, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

De vrouwelijke toerist is mogelijk ook nog misbruikt door een derde persoon. In haar ondergoed is DNA aangetroffen van drie mensen, maar alleen de twee agenten konden worden geïdentificeerd.

De agenten moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen.