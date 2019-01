In België is een tweede voormalige rechercheur opgepakt die betrokken was bij het onderzoek naar de beruchte Belgische Bende van Nijvel.

Het gaat om de zeventigjarige François A. uit Halle, bevestigt het Belgische Openbaar Ministerie. Vorig week werd de 62-jarige oud-rechercheur Philippe V. aangehouden op verdenking van het manipuleren van het onderzoek.

De Bende van Nijvel pleegde in de jaren tachtig een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten, waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en hun motief is nooit opgehelderd.

V. en A. worden ervan verdacht relevante informatie over het onderzoek te hebben achtergehouden. Ze zouden geen lid van de bende zijn geweest, aldus het parket.

Belangrijke wapenvondst

De arrestaties houden verband met een belangrijke wapenvondst in 1986, in het kanaal van Ronquières in Wallonië. Door de vondst konden verschillende overvallen met elkaar worden verbonden.

In 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat de spullen pas enkele dagen voor de vondst gedumpt waren.

In 1985 hadden duikers ook al gezocht in het kanaal, maar niets gevonden. V. verklaarde later dat hij destijds had geconstateerd dat die zoektocht amateuristisch was uitgevoerd.

A. en V. werkten bij verschillende onderdelen van het onderzoeksteam en hadden contact over de aanpak van het onderzoek. V. regelde een tweede zoektocht, die wel resultaat opleverde. Het parket wil volgens Belgische media weten of V. of A. een tipgever hadden die meer weet over de Bende van Nijvel.

Begin vorig jaar werd het onderzoek naar de bende na een aantal tips nieuw leven ingeblazen. Het team werd met negentien rechercheurs uitgebreid tot dertig en onder leiding van het federaal parket geplaatst.

