De Venezolaanse autoriteiten hebben woensdag drie journalisten van het Spaanse persbureau EFE en een Colombiaanse fotograaf gearresteerd. Dinsdag werden ook al twee Franse journalisten opgepakt.

Nelida Fernandez, de hoofdredacteur van het Spaanse persbureau, heeft de arrestaties bevestigd. Het hele team was eerder deze maand vanuit de Colombiaanse hoofdstad Bogota naar Caracas, de Venezolaanse hoofdstad, afgereisd.

De Spaanse regering heeft de aanhoudingen veroordeeld en de Venezolaanse autoriteiten dringend opgeroepen om de journalisten vrij te laten.

De Franse journalisten werken voor het televisieprogramma Quotidien en werden dinsdag gearresteerd toen ze aan het filmen waren buiten het presidentiële paleis. Ook zijn dinsdag twee Chileense journalisten gearresteerd tijdens het filmen. Zij zijn veertien uur na hun arrestatie het land uitgezet.

President Maduro weigert nieuwe verkiezingen te houden

De journalisten verslaan de protesten tegen president Nicolás Maduro in het land. Het Zuid-Amerikaanse land verkeert al langer in een politieke en economische crisis. Vorige week verergerde de situatie toen oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uitriep tot interim-staatshoofd. Bij grote protesten vielen tientallen doden.

Meerdere landen, zoals de Verenigde Staten, Australië en de meeste Zuid-Amerikaanse landen, erkennen Guaidó als de nieuwe leider van het land. De Europese Unie heeft Maduro opgeroepen om voor zondag nieuwe verkiezingen te houden, maar de huidige president weigert dit.

Maduro beschuldigt de landen die Guaidó steunen van het organiseren van een staatsgreep. Onder andere China, Rusland, Iran, Mexico en Turkije steunen de president.

Guaidó: 'Venezolaanse oppositie sprak in geheim met legertop'

Volgens Guaidó heeft de Venezolaanse oppositie in het geheim overleg gevoerd met de legertop en de veiligheidsdiensten in het land, zo vertelt hij in een zelfgeschreven artikel in The New York Times.

Hij schrijft dat de "meerderheid van de mensen in het leger het ermee eens is dat de toestand in het land onhoudbaar is". Ook schrijft de oppositieleider over de humanitaire situatie in het land. "Deze tragedie heeft geleid tot de grootste exodus in de geschiedenis van Latijns-Amerika, met drie miljoen Venezolanen die nu in het buitenland wonen".

Het Venezolaanse leger liet een week geleden in een verklaring weten niet achter Guaidó te staan. Maduro had de hulp van het leger ingeroepen om de "eenheid en discipline" in het land te bewaren.

