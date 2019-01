Onbekende Russen hebben een link naar bewijsmateriaal tegen Russische bedrijven van speciaal aanklager Robert Mueller, die Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentverkiezing onderzoekt, op Twitter gezet.

De hackers deden een poging het onderzoek in diskrediet te brengen, blijkt uit rechtbankpapieren die woensdagavond (Nederlandse tijd) werden ingediend. De informatie werd in oktober gedeeld via een anoniem Twitter-account dat zei de informatie via een hack verkregen te hebben.

Volgens de aanklagers waren de data "verdraaid en verspreid als onderdeel van een desinformatiecampagne die was gericht op het in diskrediet brengen van het onderzoek naar de Russische inmenging in het Amerikaanse politieke systeem".

Mueller onthulde het lek als onderdeel van zijn vervolging van het Russische bedrijf Concord Management and Consulting. Het bedrijf financierde mogelijk hackactiviteiten en wordt vervolgd in Muellers onderzoek naar de aantijgingen dat Moskou zich in 2016 bemoeide met de Amerikaanse verkiezingen.

Mueller is naar verluidt bezig de laatste eindjes van het Ruslandonderzoek aan elkaar te knopen. Waarnemend minister van Justitie Matthew Whitaker zei deze week dat de speciaal aanklager bijna klaar is. "Ik kijk uit naar het uiteindelijke rapport", aldus Whitaker maandag tijdens een persconferentie. "Het onderzoek is bijna rond en ik hoop dat we de resultaten zo snel mogelijk kunnen ontvangen."

