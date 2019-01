De Democraten maken zich zorgen over hoe kandidaat-justitieminister William Barr, die naar voren is geschoven door de Amerikaanse president Donald Trump, het Ruslandonderzoek van Robert Mueller zal behandelen. De minister van Justitie houdt toezicht op dit onderzoek.

De Amerikaanse Senaat heeft daarom de stemming over de benoeming van Barr op verzoek van de Democraten met een week uitgesteld.

Mueller en zijn team zitten in de afrondende fase van het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Waarnemend minister van Justitie Matt Whitaker zei maandag dat het onderzoek "bijna afgerond" was, en dat hij verwacht dat Mueller snel met het rapport zal komen.

Tijdens een bijeenkomst van de Senaatscommissie liet het hoogstgeplaatste Democratische lid Dianne Feinstein dinsdag weten dat er nog steeds zorgen zijn over een memo die Barr vorig jaar schreef aan het ministerie van Justitie. In het negentien pagina's tellende document uitte hij zware kritiek op het Ruslandonderzoek.

In de memo stelt Barr dat Trump het recht had om voormalig FBI-directeur James Comey te ontslaan in maart 2017. "Het roept vragen op over uw bereidheid conclusies te trekken voordat de feiten bekend zijn, en over of u voorbarig oordeelt over het onderzoek van Mueller", aldus Feinstein destijds.

Barr beloofde Senaat eerder Ruslandonderzoek te beschermen

Barr heeft eerder al gezegd zo transparant mogelijk te zullen zijn over het Ruslandonderzoek. "Ik geloof dat de Russen zich in de verkiezingen hebben gemengd, of dat hebben geprobeerd, en dat moeten we tot op de bodem uitzoeken", zei Barr half januari tijdens een hoorzitting over zijn benoeming in de Senaat.

De kandidaat-minister zei verder dat hij Trump niet zal toestaan de conclusies van het Ruslandonderzoek aan te passen. "Ik zal me door niemand laten dwingen iets te doen waarvan ik denk dat het fout is."

Een stemming in de Senaatscommissie wordt vaker met een week uitgesteld, om zo de senatoren meer ruimte te geven om hun argumenten en keuzes te bepalen. De stemming over de benoeming van Barr staat nu gepland voor 7 februari.

