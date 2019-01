Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale gaat tien dammen buiten bedrijf stellen om rampen als die van vorige week te voorkomen. Bij een dambreuk in de staat Minas Gerais kwamen vrijdag ten minste 84 mensen om het leven. Honderden worden nog vermist.

Volgens het bedrijf kost het minstens 1,3 miljard dollar en drie jaar om de dammen buiten bedrijf te stellen.

Het besluit van Vale komt nadat dinsdag bekend werd dat er vijf mensen zijn opgepakt door Braziliaanse aanklagers. Twee van de drie aangehouden medewerkers zijn senior managers van de mijn. De functie van de derde medewerker is niet bekend. De twee andere verdachten zijn ingenieurs.

Naast de vijf arrestatiebevelen hebben de aanklagers ook zeven huiszoekingsbevelen uitgevaardigd. Dit is op verdenking van moord, het vervalsen van documenten en milieumisdrijven.

De ramp zorgde voor veel commotie omdat drie jaar geleden in het gebied ook al een dam van het bedrijf doorbrak, waarbij negentien mensen omkwamen. "We hebben besloten dat het bedrijf, voor eens en altijd, alles moet doen in haar vermogen om de twijfel weg te nemen over de veiligheid van de dammen", zei algemeen directeur Fabio Schvartsman dinsdag.

Vale ondernam geen stappen om dam veilig te stellen

Vale was al begonnen met het ontmantelen van negen van de dammen. Persbureau Reuters stelt dat het bedrijf wel gekeken had naar de veiligheid van de Brumadinho-dam, maar geen stappen had ondernomen om de ramp te voorkomen.

Schvartsman zei dat het bestuur van Vale het besluit had goedgekeurd om de tien overgebleven stroomopwaartse dammen te ontmantelen en de bijbehorende mijnactiviteiten zo nodig op te schorten. Dat betekent dat zo'n vijfduizend werknemers overgeplaatst worden binnen het bedrijf. Deze dammen produceren momenteel 40 miljoen ton ijzererts per jaar, zei hij.

Vale heeft laten weten mee te werken aan een onderzoek. Ook doet het bedrijf naar eigen zeggen alles wat nu mogelijk is. Zo biedt het nabestaanden geld aan en wordt geïnvesteerd in de veiligheid van andere dammen.

De staat heeft beslag gelegd op 11 miljard real (zo'n 2,6 miljard euro) van het bedrijf. Daarmee willen de autoriteiten zeker stellen dat Vale kan opdraaien voor de schade die de ramp heeft veroorzaakt.

Nog 276 mensen worden vermist en zijn vermoedelijk niet meer in leven.

