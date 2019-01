Justitie in Venezuela is in actie gekomen tegen de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó. De procureur-generaal heeft het hooggerechtshof dinsdag gevraagd een vooronderzoek naar de oppositieleider in te stellen en zijn banktegoeden te bevriezen. Ook mag hij het land niet verlaten.

Als parlementariër en voorzitter van de Nationale Assemblee geniet Guaidó politieke onschendbaarheid, maar de opperrechter kan deze onschendbaarheid opheffen.

Guaidó, die door onder meer de Verenigde Staten wordt gesteund, riep zichzelf vorige week uit tot overgangspresident. Hij beloofde de socialistische president Nicolás Maduro tot aftreden te dwingen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De politicus reageerde laconiek op de bekendmaking van het openbaar ministerie. Hij ziet het gevaar van arrestatie wel in. "Dat is niets nieuws. Het enige antwoord van dit regime is vervolging en onderdrukking."

Maduro werd begin dit jaar voor de tweede keer ingezworen tot president. Veel landen twijfelen aan de legitimiteit van de verkiezingsuitslag die hem zijn tweede ambtstermijn bezorgde.

Volgens de Venezolaanse grondwet mag de parlementsvoorzitter interim-president worden als er sprake is van machtsmisbruik of een machtsvacuüm. Guaidó heeft al aangekondigd nieuwe verkiezingen uit te zullen schrijven.

Volgens Maduro probeert de oppositieleider met Amerikaanse hulp een coup te plegen. De Verenigde Staten waren het eerste land dat Guaidó erkende als legitieme leider van Venezuela. De relatie tussen Maduro en de VS is flink onder druk komen te staan.

