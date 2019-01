De 67-jarige Canadese tuinman Bruce McArthur heeft dinsdag bekend dat hij schuldig is aan het vermoorden van acht mannen in de periode van 2010 tot en met 2017.

De man werd vorig jaar opgepakt op verdenking van zeker twee moorden, maar al snel volgden meer verdenkingen.

Lichaamsdelen van zijn slachtoffers werden gevonden in plantenpotten in een van de tuinen waar hij werkzaam was. Ook in een ravijn zijn lichaamsdelen van zijn slachtoffers aangetroffen. De meeste mannen die hij vermoord heeft, hebben een link met het uitgaanscircuit voor homo's.

Volgens de openbaar aanklager in Canada had de man de slachtoffers in bepaalde posities neergelegd en ze gefotografeerd. Ook zou hij hun sieraden hebben bewaard.

Na zijn arrestatie onderzocht de politie meer tuinen waar hij had gewerkt. Zijn slachtoffers hadden leeftijden van 37 tot 58 jaar.