De Amerikaanse economie heeft netto 3 miljard dollar verloren door de 'shutdown' die de afgelopen vijf weken de Amerikaanse overheid heeft lamgelegd.

Dat hebben experts van het Amerikaanse Congres berekend.

Doordat het Congres niet wilde instemmen met de bijna 6 miljard dollar die president Donald Trump eiste voor de financiering van zijn gewenste muur tussen de VS en Mexico, moesten veel Amerikaanse overheidsinstanties bijna een maand hun deuren sluiten. Zo'n 800.000 overheidsmedewerkers werden in die periode niet betaald.

In totaal is de Amerikaanse economie de afgelopen maand 0,02 procent gekrompen. Dit komt neer op een verlies van 11 miljard dollar. Hiervan wordt 8 miljard naar verwachting weer 'teruggewonnen' als alle overheidsdiensten weer gewoon aan de slag gaan en rekeningen alsnog worden betaald.

Niet betaalde rekeningen hebben effect op ondernemers

Het Budgetbureau van het Congres stelt echter met klem dat de individuele effecten op particulieren en kleine ondernemers niet goed kunnen worden ingeschat. Doordat 800.000 werknemers van de overheid niet werden betaald, konden veel van hen hun rekeningen niet betalen de afgelopen maand. Dit kan effect hebben op hun schuldenaren.

Ook de publicatie van veel belangrijke economische cijfers door het Amerikaanse ministerie van Handel blijft vertraagd, vanwege de recente 'shutdown'. Het economisch analysebureau van het handelsministerie is momenteel aan het werken aan een nieuw schema voor publicaties.

Cijfers over economische groei VS komen later

Veel ambtenaren zijn maandag weer aan het werk gegaan. Het ministerie van Handel publiceert gegevens over onder meer de Amerikaanse woningbouw, fabrieksorders en winkelverkopen. Komende woensdag zou een cijfer gemeld worden over de economische groei in de VS, maar deze loopt door de shutdown vertraging op.

Het belangrijke banenrapport van het ministerie van Arbeid op vrijdag zou wel gewoon naar buiten moeten komen. Volgens het bureau is nog niet te zeggen wanneer alle economische data precies gepubliceerd zullen gaan worden. Er zal zo spoedig mogelijk meer info naar buiten worden gebracht over planning, aldus een verklaring.

De meeste Amerikaanse overheidsorganisaties gaan maandag weer van start na de 'shutdown' die vijf weken duurde. Onder anderen medewerkers van de kustwacht, de federale veiligheidsdienst en de voedsel- en warenautoriteit zaten thuis omdat zij geen loon kregen.

Overheden moeten achterstallig werk inhalen

Na vijf weken tekende Trump vorige week een decreet dat ervoor zorgt dat de financiering van de overheidsinstanties die stil waren komen te liggen, de komende drie weken gegarandeerd wordt. Op 15 februari moet er een akkoord liggen voor de rest van het jaar. Als de twee partijen en de president dan niet tot overeenstemming zijn gekomen, gaat de overheid weer 'op slot'.

Woordvoerders van de kustwacht en de voedsel- en warenautoriteit lieten dit weekend weten dat de 'shutdown' achterstand heeft veroorzaakt, maar dat deze zo snel mogelijk zal worden ingelopen. Het gaat onder meer om vijf weken onbeantwoorde e-mails, voicemails en aanvragen. Bovendien zullen veel organisaties binnen de overheid met logistieke problemen te kampen krijgen, zoals verlopen wachtwoorden die niet zijn vervangen.

Populariteit Trump minder door 'shutdown'

Veel toezichthouders, zoals de National Highway Traffic Safety Administration en de Federal Aviation Administration, hebben vijf weken lang geen controles uitgevoerd of aanvragen voor nieuwe vergunningen gecontroleerd. Ook zijn grote musea en nationale parken vijf weken dicht geweest. Het Smithsonian in Washington, het grootste museumcomplex van het land, hoopt dinsdag de deuren weer te kunnen openen.

Uit diverse polls is gebleken dat de populariteit van Trump is gedaald sinds de shutdown. De meeste Amerikanen geven de president en zijn eis voor het geld voor de muur de schuld van de 'shutdown' en alle gevolgen, constateerde zelfs het rechtse Fox, dat normaal positiever over Trump bericht dan de meeste media. Veel overheidsambtenaren en zwakkeren die afhankelijk zijn van subsidies, kwamen in de problemen door het uitblijven van de lonen.

Uiteindelijk is het probleem tijdelijk verholpen met een budgetvoorstel dat vlak voordat de 'shutdown' van kracht werd ook al op tafel had gelegen maar toen was afgewezen door Trump.

