In het Belgische Eksel zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie doden aangetroffen in een drugslab.

De politie trof de drie mensen iets voor 4.00 uur aan. De drie mannen zijn volgens het Openbaar Ministerie in Belgisch-Limburg zeer waarschijnlijk door giftige dampen om het leven gekomen.

De politie ging naar de loods in het dorp nadat het een tip had gekregen uit Eindhoven, dat 30 kilometer noordelijker ligt.

Toen agenten bij de bedrijfshal aankwamen waarschuwden ze de brandweer omdat ze een vreemde geur roken. Het Belgisch parket onderzoekt de zaak.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Bij een eerste lijkschouwing waren geen sporen van geweld te zien op de lichamen.

Er worden vaker drugslaboratoria ontdekt in Belgisch-Limburg, meestal in de buurt van de Nederlandse grens. Net als in Nederland wordt ook vaker chemisch afval gedumpt.

Eksel ligt in Belgisch Limburg, op ongeveer 15 kilometer van de grens met Nederland.

