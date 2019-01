De celstraf van Paul Manafort, ex-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hij zou hebben gelogen tijdens de deal die hij sloot met speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijke banden met Rusland.

Volgens de aanklagers heeft Manafort ten minste vijf keer gelogen over onder meer zijn contacten met Trumps campagneteam in 2018 en de contacten met zijn voormalige zakenpartner Konstantin Kilimnik in Oekraïne, waarvan Mueller zegt dat hij banden heeft met de Russische inlichtingendienst.

Volgens Manaforts advocaten klopt dat niet en zijn de onjuistheden in de verklaringen te wijten aan geheugenverlies. Het zou nooit Manaforts bedoeling zijn geweest om Muellers onderzoekers te misleiden.

In november gingen al geruchten dat Manafort gelogen zou hebben. Nu heeft de rechter besloten dat de celstraf die Manafort boven het hoofd hangt, uitgesteld wordt omdat de leugens effect zouden kunnen hebben op de lengte van de straf. Hij zou op 8 februari de gevangenis in gaan. Onduidelijk is voor hoe lang.

Manafort sloot in september een overeenkomst met de Amerikaanse justitie. Hij bekende schuld op enkele tenlasteleggingen over fraude en beloofde mee te werken met het onderzoek dat Mueller doet naar mogelijke Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen van 2016.

In ruil voor zijn medewerking beloofde Mueller hem strafvermindering. Een voorwaarde van de overeenkomst was wel dat de deal zou vervallen als zou blijken dat Manafort niet de waarheid zou vertellen.

Cohen legt op 8 februari getuigenis af

Verder werd ook bekend dat Michael Cohen, de voormalige advocaat van president Trump, op 8 februari tijdens een gesloten zitting zal getuigen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Eerder werd dit uitgesteld vanwege "voortdurende dreigementen" aan het adres van zijn familie door Trump.

Cohen werd in december veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, wegens onder meer betaling van zwijggeld aan twee vrouwen tijdens de presidentscampagne van 2016. Bovendien loog hij tegen het Congres over de plannen voor een Trump Tower in Rusland. Cohen bekende vorig jaar schuld in een aantal zaken en beloofde mee te werken aan het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

'Mueller zo goed als klaar met onderzoek'

Volgens waarnemend minister van Justitie Matthew Whitaker is speciaal aanklager Mueller bijna klaar met zijn onderzoek. "Ik kijk uit naar het uiteindelijke rapport", zei Whitaker maandag tijdens een persconferentie. "Het onderzoek is bijna rond en ik hoop dat we de resultaten zo snel mogelijk kunnen ontvangen."

