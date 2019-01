De Amerikaanse president Donald Trump houdt op 5 februari de State of the Union. De rede, die oorspronkelijk voor 29 januari gepland stond, werd eerder uitgesteld vanwege de 'shutdown' in het land.

De problemen met de overheidsbegroting werden vrijdag tijdelijk opgelost met een noodwet. De overheidsdiensten worden daarmee tot halverwege februari gefinancieerd.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, schreef begin vorige week in een brief dat ze niet toestaat dat Trump zijn rede houdt totdat de problemen rond de overheidsfinanciering zijn opgelost. De president had daarvoor aangekondigd niet af te willen wijken van de planning.

Nadat Trump hoorde dat hij zijn rede niet kon houden in het Huis, besloot hij een andere locatie te zoeken. Een dag later besloot hij toch van het plan af te zien. De State of the Union, waarin de president traditiegetrouw vertelt hoe het land ervoor staat en zijn beleidsdoelen voor het komende jaar uiteenzet, zou pas na de 'shutdown' plaatsvinden.

Na het bereiken van de noodoplossing maakte Pelosi bekend dat er een nieuwe datum zou worden gezocht voor de State of the Union. Maandag nodigde ze Trump uit om op 5 februari zijn rede te houden. Hij heeft de uitnodiging geaccepteerd.

'Shutdown' was langste in geschiedenis VS

De 'shutdown' duurde in totaal 35 dagen. Het was de langste in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Een deel van de overheid lag in die periode stil. Zo'n 800.000 mensen ontvingen tijdelijk geen loon. Zij werden tijdelijk geschorst of werkten zonder betaald te worden.

De problemen rondom de overheidsuitgaven ontstonden door onenigheid over Trumps plannen voor een muur bij de grens met Mexico. Het Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van de Democratische partij, weigert in te stemmen met Trumps wens om 5,7 miljard dollar (ongeveer 5 miljard euro) uit te geven aan de bouw ervan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!