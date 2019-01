Het dodental na het doorbreken van een dam in de Braziliaanse staat Minas Gerais is opgelopen tot zestig. Bijna driehonderd mensen zijn nog vermist en de autoriteiten denken dat de kans klein is dat zij nog levend teruggevonden gaan worden.

Na de damdoorbraak werd het gebied getroffen door een enorme modderstroom die zeker tientallen mensen het leven heeft gekost.

De aanklager van het land stelt dat het bedrijf achter de dam verantwoordelijk is voor de tragedie. Het is niet bekend of er een zaak wordt aangespannen.

Zondag gingen de sirenes in het gebied weer af omdat een tweede dambreuk dreigde. Hierdoor werd de zoektocht naar overlevenden tijdelijk gestaakt.