De Spaanse peuter Julen is zondag begraven in Málaga. Het lichaam van de tweejarige jongen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een diepe put gehaald in de Spaanse stad Totalán. Twee weken geleden viel Julen in de smalle boorput.

Om 13.30 uur begon de begrafenis op het kerkhof in de buitenwijk El Palo van Málaga.

De begrafenis was besloten. Alleen familie, vrienden en buren waren aanwezig. Bij het mortuarium en de naastgelegen begraafplaats stonden honderden mensen om steun te betuigen, meldt de Spaanse krant Sur.

Julen viel 13 januari bij het dorp Totalán in de zuidelijke deelstaat Andalusië in een bijna 110 meter diepe put. De opening was maar 25 centimeter breed.

Reddingswerkers konden niet in die nauwe put afdalen om de peuter te redden. Pas in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikten de hulpverleners het lichaam van Julen via een parallel gegraven tunnel en een horizontale gang.

In de stad Málaga is zaterdag een minuut stilte voor de jongen gehouden. Ook kondigde de stad een periode van drie dagen rouw af.

Onderzoek naar onafgedekte en mogelijk illegaal gegraven put

De autoriteiten onderzoeken nog of de put legaal gegraven is en waarom deze niet was afgedekt.

De eigenaar van het bedrijf dat de put groef, verklaarde dat hij zijn putten altijd afsluit. Hij sprak het vermoeden uit dat iemand de afsluiting heeft verwijderd.

