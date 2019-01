Duitsland ondersteunt Russische slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Ruim 75 jaar na het einde van de belegering van Leningrad in het huidige Sint-Petersburg wil Duitsland de nog levende slachtoffers in Rusland ondersteunen met in totaal 12 miljoen euro.

Dit gebaar is "een symbool dat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, maar ook een signaal dat zoiets nooit meer mag gebeuren", zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in een gezamenlijke verklaring met zijn Russische collega Sergej Lavrov.

Rusland herdenkt de doden deze zondag met een militaire parade. Aan de parade in Sint-Petersburg doen 2.500 militairen mee met tachtig militaire voertuigen.

Met het geld uit Duitsland wordt het ziekenhuis voor oorlogsveteranen gemoderniseerd. In de kliniek worden nog veel levende slachtoffers van de blokkade van Leningrad door de Duitse Wehrmacht behandeld. Daarnaast helpt Duitsland met de oprichting van een Duits-Russisch ontmoetingscentrum in Sint-Petersburg.

"We zijn ervan overtuigd dat deze vrijwillige actie de levenskwaliteit van de nog levende slachtoffers van de blokkade zal verbeteren", schrijven Maas en Lavrov. Het dient ook "de historische verzoening tussen de volkeren van de twee landen".

Meer dan miljoen stierven in Leningrad