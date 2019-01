Zeker 27 doden bij dubbele bomaanslag op Filipijnse kerk

Door een dubbele bomaanslag bij een Rooms Katholieke kathedraal op het zuidelijke eiland Sulu van de Filipijnen zijn zeker 27 mensen omgekomen. Minstens 77 mensen zijn gewond geraakt.

Dat meldt een woordvoerder van het leger in gesprek met persbureau Reuters. Eerder werd gesproken over zeven of acht doden.

De eerste bom ging in of net buiten de kathedraal in de plaats Jolo af. Daarbij zijn zeker veertien kerkgangers omgekomen en tientallen gewond geraakt.

Op het moment dat de bom afging, was de mis in volle gang in de kathedraal. Daardoor waren veel mensen op de plaats van de aanval.

Op de eerste knal kwamen hulpdiensten af. Toen die eenmaal waren gearriveerd, ging een tweede bom af, waardoor zeven militairen omkwamen en veertien soldaten gewond raakten.

De aanval volgt op de mededeling vrijdag dat het eiland meer zelfbesturend wordt, in de hoop op vrede. Maandag stemde 85 procent van de bewoners van de regio Bangsamoro voor meer autonomie. Het eiland Sulu, dat daar onderdeel van uitmaakt, stemde juist tegen meer zelfstandigheid.

De terroristische groep Abu Sayyaf is actief op het eiland. Of deze groep ook achter de aanslag zit, is niet bekend.