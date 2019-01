'Significante vorderingen' tijdens gesprekken tussen VS en Taliban

Een zesdaagse ontmoeting tussen de Taliban en een gezant van de Verenigde Staten in Qatar hebben voor 'significante vorderingen' gezorgd.

Dat zegt de Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad. "De besprekingen zijn productiever geweest dan voorheen. We hebben grote vooruitgang geboekt op belangrijke punten."

"Nog niets is zeker, tot alles is afgesproken", voegde Khalilzad er nog wel aan toe. "Daar horen ook de voorwaarden voor een dialoog in Afghanistan en een staakt-het-vuren bij."

Kort na afloop van de gesprekken kwamen berichten naar buiten dat de Taliban een conceptakkoord had waarin stond dat de buitenlandse troepen binnen achttien maanden Afghanistan moesten verlaten. De Taliban ontkende later dat het om achttien maanden ging.

"Deze berichten zijn niet waar, we hebben het nooit over achttien maanden gehad", stelt de woordvoerder van de Taliban op Twitter.

Taliban moet land vrij houden van terroristen

Een andere besproken voorwaarde zou zijn dat de Taliban ervoor zorgt dat Al-Qaida en Islamitische Staat geen ruimte krijgen om de Verenigde Staten aan te vallen vanuit Afghanistan.

"Zolang er geen akkoord is over het terugtrekken van buitenlandse soldaten, kan er verder over niets anders worden gesproken", zei een woordvoerder van de Taliban.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo liet weten blij te zijn met de vorderingen. "We zijn serieus bezig met het terugtrekken van onze soldaten en ervoor zorgen dat Afghanistan geen basis wordt voor internationaal terrorisme."

De gesprekken tussen de VS en de Taliban gaan in februari verder in de Qatarese hoofdstad Doha.