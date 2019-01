De politie in de Amerikaanse staat Louisiana jaagt op een 21-jarige man die vijf mensen zou hebben doodgeschoten.

Dat gebeurde in Livingston en Ascension, twee buurcounty's ten oosten van Baton Rouge, de hoofdstad van de zuidelijk gelegen staat. Twee van de slachtoffers zijn volgens CNN de ouders van de schutter, de 21-jarige Dakota Theriot.

In Livingston werden drie mensen doodgeschoten en in Ascension twee. Het motief van de schutter is niet bekend. Het echtpaar Theriot werd gevonden in Ascension. Volgens Amerikaanse media waren ze nog in leven toen ze gevonden werden en konden ze daardoor hun zoon als de schutter identificeren.

Volgens de sheriff in Livingston was minstens één van de slachtoffers daar een vriend van de familie Theriot. De andere twee slachtoffers zouden zijn kinderen zijn.

De politie waarschuwt dat de schutter, die nog niet gepakt is, "gewapend en gevaarlijk" is. Zoon Theriot wordt gezocht op verdenking van moord, inbraak en illegaal vuurwapenbezit.

