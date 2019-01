Nederland is bereid oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als president van Venezuela als er in het Zuid-Amerikaanse land binnen acht dagen geen verkiezingen worden uitgeschreven. Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

"Als vrije, transparante en democratische verkiezingen binnen acht dagen niet worden uitgeschreven, is ook Nederland bereid om Juan Guaidó te erkennen als interim-president van Venezuela", aldus Blok in zijn brief.

Met dit standpunt sluit Nederland zich aan bij onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die landen gaven eerder op zaterdag al aan Guaidó te erkennen als nieuwe leider van het Zuid-Amerikaanse land als zittend president Nicolás Maduro niet binnen een week verkiezingen uitschrijft.

Nederland volgt de gebeurtenissen in Venezuela op de voet, omdat het Zuid-Amerikaanse land op tientallen kilometers afstand van Aruba, Curaçao en Bonaire ligt. Het is daarmee Nederlands grootste buurland.

Donderdag stelde Blok nog dat Nederland Guaidó niet erkent als interim-president van Venezuela. "De kern is niet het erkennen van de machtsovername, de kern is een einde aan het geweld", aldus minister eerder deze week.

Parlementsvoorzitter en tevens oppositieleider Guaidó benoemde zichzelf eerder deze week tot interim-president van Venezuela. Het Europees Parlement liet via voorzitter Antonio Tajani weten van mening te zijn dat Maduro moet opstappen.

EU dringt aan op vrije verkiezingen in Venezuela

Federica Mogherini, hoofd buitenlands beleid van de EU, drong er zaterdag bij Venezuela op aan om vrije, transparante en geloofwaardige presidentsverkiezingen te houden om een regering te kiezen die werkelijk de wil van zijn burgers vertegenwoordigt.

"Bij gebrek aan een aankondiging over het organiseren van nieuwe verkiezingen met de nodige garanties in de komende dagen, zal de EU verdere maatregelen nemen, onder meer met betrekking tot de erkenning van het leiderschap van het land in overeenstemming met artikel 233 van de Venezolaanse grondwet", zei Mogherini in een verklaring.

"De EU herhaalt dat de presidentsverkiezingen van afgelopen mei in Venezuela noch vrij, noch eerlijk, noch geloofwaardig en zonder democratische legitimiteit zijn verlopen. Het land heeft dringend behoefte aan een regering die de wil van het Venezolaanse volk werkelijk vertegenwoordigt."

Ook veroordeelt de EU het gewelddadige optreden van de Venezolaanse autoriteiten tijdens de massale volksdemonstraties die de afgelopen dagen plaatsvonden. Dat leidde tot "de tragische dood van talrijke mensen en nog veel meer gewonden en arrestaties."

Verenigde Staten roepen op "een kant te kiezen"

Namens de Verenigde Staten riep minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo landen zaterdag op om "een kant te kiezen" in de politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land. De VS, Canada en een aantal Zuid-Amerikaanse landen erkennen Guaidó al als president.

"Geen vertragingen meer, geen spelletjes meer. Men moet kiezen tussen de landen die strijden voor vrijheid of Maduro en zijn chaos", aldus Pompeo tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Vlak nadat Guaidó zichzelf had beëdigd, maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend hem te erkennen als interim-president. In een reactie daarop verbrak Maduro de diplomatieke banden met de VS.

